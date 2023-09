Rampelli | non sono un oppositore | è un ruolo che non ho e non voglio avere Io ho fondato Fratelli d’Italia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “Nonun, mailre di”. Fabioposta oggi sulla sua pagina Fb l’intervista riportata ieri dall’agenzia Vista al termine dell’assemblea nazionale di FdI. Nell’intervistaprecisa che lui non è il leader di una corrente di opposizione interna nel partito e che è stufo di leggere sui media il suo nome con attribuzione di fantasiosi ruoli di capocorrente. Un messaggio molto chiaro per porre fine a speculazioni e strumentalizzazioni. “Ho ascoltato e ho precisato che nonilche mi attribuiscono i media.in sintonia con quanto sta facendo il Governo, anziorgoglioso. Ogni giorno esce il ...

Guidata da Fabio, da sempre contro l'opera ma silenziato dal resto del partito, ha visto ...con Conte e il M5S a dire no all'opera e la Schlein costretta ad ingoiare un rospo indigesto per...c'è alcuna corrente e opposizione interna dentro Fratelli d'Italia . È stanco di dover smentire, ... Fabio. E così l'esponente storico della destra romana - parlando con i giornalisti a ...Nell'entourage del vicepresidente della Camera hanno notato che l'unico nome del teamè ... Una mossa che potrebbebastare a sedare lo scontento interno per la mancanza di ascolto della ...Estratto dell'articolo di Francesco Grignetti per 'La Stampa' Meloni eFabioè considerato l'oppositore dentro Fratelli d'Italia. Eè un mistero che al vice presidente della Camera stia stretto il ruolo che ...

Nell’entourage del vicepresidente della Camera hanno notato che l’unico nome del team Rampelli è quello di Andrea De Priamo ... Una mossa che potrebbe non bastare a sedare lo scontento interno per la ...“Non sarà un’avventura”: per fare il punto sulla situazione e riassumere il suo accorato intervento di fronte all’assemblea nazionale di FdI la premier e leader unica del partito cita Lucio Battisti.Si sente sotto assedio il partito meloniano. E ha i suoi motivi. Assedio non solo politico ma anche «familiare». E quando la Meloni premier lamenta il «fango sul nostro partito, ...