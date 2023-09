Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono lasciati? Assolutamente no | la foto smentisce la rottura

Nelle ultime settimane si è fatto un gran vociare circa la coppia formata da Francesca Tocca e. Come in molti ricorderanno, quest'estate i due ballerini sono stati pizzicati mentre erano intenti a litigare in un ristorante e a quel punto si è subito iniziato a parlare di crisi ...Da ormai diversi giorni si parlava di una possibile crisi trae Francesca Tocca : i due ballerini di Amici sono legati da più di dieci anni, ma secondo diverse fonti quest'estate avrebbero attraversato un periodo piuttosto turbolento. Ora, però, ...Se questa estate circolavano voci su una presunta nuova crisi tra i due, questo scatto le smentisce ...A completare il "sestetto" degli insegnanti della scuola, sono: Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi per il canto, Alessandra Celentano,ed Emanuel Lo per il ballo. © RIPRODUZIONE VIETATA

Raimondo Todaro: Ho avuto due tumori maligni e fa chiarezza sulla presunta crisi con Francesca Tocca Fanpage.it

Raimondo Todaro e Francesca Tocca di nuovo insieme: la foto scaccia-crisi Libero Magazine

Mare Fuori è una delle serie italiane di maggior successo, non solo in Italia anche all’estero. In attesa di sapere cosa accadrà nella quarta stagione, sono iniziati i casting per il musical dedicato ...Pare essere tornato il sereno tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, dopo l'ennesima crisi di coppia (vera o presunta).Raimondo Todaro e Francesca Tocca scacciano le voci di crisi con una foto bollente che fa impazzire i fan: il vedo non vedo fa centro.