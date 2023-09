Rai Radio1 | Igor Righetti torna con il suo nuovo e sagace programma “Igorà - Tutti in piazza”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “à-in” è l’innovativo eformat crossmediale intergenerazionale, ideato e condotto da, che va in onda su Raiosamente in diretta dal lunedì al venerdì alle 20.30. Un ritorno a casa grazie al direttore di rete Francesco Pionati per il giornalista, auto

Se i verticisono espressione di centrodestra, allora per definizione tutti i (nuovi) programmi ... Ad esempio suc'è l'innesto di Giù la maschera di Marcello Foa e di Ping Pong di Annalisa ...Come si legge su un articolo del Corriere della Sera, è Giù la maschera, il programma condotto sudall'ex presidentedi area leghista, Marcello Foa, la novità più discussa del nuovo ...è lo snodo più delicato. Arrivano Annalisa Chirico (brava ieri nel debutto di Ping Pong) e Marcello Foa, l'ex presidenteche si rimette in gioco con Giù la maschera insieme con ...La sua colpa Condurre un programma radiofonico su. Giù la maschera è partito lunedì e ha già sollevato polemiche. Ha cominciato La Repubblica in occasione dell'esordio di Foa. ", in ...

Rai, in onda Radio Salvini: occupazione dell’etere con Foa, Poletti e Chirico la Repubblica

Veleni contro Radio1: i "rosiconi" col dente avvelenato contro Marcello Foa e i nuovi programmi Secolo d'Italia

Dopo tre anni a Rai Isoradio, dove il vulcanico Igor Righetti ha ideato e condotto con grande seguito "L'autostoppista", il primo programma radiofonico pet ...I giovani che non vogliono lavorare, la santificazione del generale Vannacci e la demonizzazione del termine “negazionista”: abbiamo ascoltato i programmi della nuova 'Radio 1', quella lottizzata dal ...Ci risiamo. Per dirla con Bennato, sono "situazioni che stancamente si ripetono senza tempo" ...