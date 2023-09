Radiazioni troppo alte la Francia ritira l’iphone dal commercio

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Inè stata sospesa la vendita degli iPhone 12 Inè stata sospesa la vendita degli iPhone 12. La decisione è stata comunicata dall’Agenzia nazionale delle frequenze francese (Anfr), che ha stabilito il temporaneo ritiro dal mercato di questo modello di smartphone perché emette troppe onde elettromagnetiche rispetto a quelle concesse dalle norme europee. Il tasso di assorbimento delle onde elettromagnetiche è misurato dal tasso di assorbimento specifico (Sar). Il Sar si misura in watt per chilogrammo (W/kg) e la normativa europea prevede un limite massimo di 4 W/kg per l’assorbimento diprovenienti da un apparecchio tenuto in mano o in tasca. Indagando sulleemessa da un iPhone 12 tenuto in mano o in tasca, l’Anfr ha misurato un’emissione di 5,74 watt per chilogrammo, un ...