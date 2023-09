Qui non si capisce niente | lo sfogo duro di Lilli Gruber | chi bacchetta

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La stagione dei talk show politici è appena ripartita. E molti volti noti del palinsesto televisivo sono tornati a intrattenere gli spettatori. Come, nuovamente alla guida del suo Otto e mezzo in onda su La7. Nella puntata di ieri l'ex europarlamentare del Pd aveva un parterre di tutto rispetto: Marco Travaglio, Evelina Christillin e Massimo Cacciari. L'argomento al centro del dibattito: la tassa sugli extraproffitti delle banche voluta dal governo Meloni. Inizia la Christillin: "La norma rischia di essere anticostituzionale perché questo intervento tocca un solo settore e non altri". La conduttrice è d'accordo con la dirigente d'azienda, ma aggiunge un altro spunto di riflessione: "La norma va riscritta. Però è molto popolare, forse populista". A questo punto interviene di gran carriera il direttore del Fatto Quotidiano: "Io sono ...

...invece semmai questa "dea" vendicativa e oscura è il motore della trama stessa. La burattinaia,... ecco tutti i titoli daperdere nel mese di settembre. Scott & Bailey 4 - Sky Investigation. ...Marcellosembrerà per nulla toccato dai racconti di Flora su Ludovica . Sarà ormai chiaro che il suo interesse sia tutto per Adelaide ...la trama completa de Il Paradiso delle Signore . ...... Putin avrebbe risposto che quello era il motivo 'per il quale siamooggi' . Un simile scenario ... La condizione precaria dell'apparato agricolo nordcoreanoè una novità: le scelte politiche del ...a Lampedusasi percepisce un aumento delle forze e dei mezzi. Gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanzace la fanno più, lavorano con turni massacranti senza sosta. ...

Cibo, cultura... e vino in Franciacorta. Brescianini: "Qui non solo ... Cronache di Gusto

Perché questi due squali bianchi hanno viaggiato insieme per quasi ... National Geographic Italia

Non si capacità quindi, di come abbia potuto trovarsi a Peschiera ... Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui.Le alternative fanno ricco Inzaghi: con Cuadrado e Carlos Augusto, rosa al top. Pioli vuole ribaltare i problemi di maggio e con Okafor ha un’opzione in più a sinistra ..."Dobbiamo lottare contro certa gente perché il bene possa emergere. Qui le persone sono terrorizzate, non scendono di casa. Io l'ho detto e lo ripeto. E' inconcepibile che in Italia, in Europa, ci sia ...