Questura di Ravenna arriva l’irpino Francesco Ricciardelli

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue nuovi funzionari della Polizia di Stato a. Il commissario capo, classe 1991, è il nuovo dirigente della Digos; prende il posto del vice questore Alberto Aurelio Verzera, trasferitosi alla Digos di Bologna. Originario di Avellino, laureatosi in Giurisprudenza all’ Università degli Studi di Salerno ha svolto il tirocinio formativo al Tribunale di Avellino e conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Napoli, nonchè il master di II livello in Scienze della Sicurezza all’università “La Sapienza” di Roma. A conclusione del corso di formazione per commissari della Polizia di Stato è stato assegnato nel luglio 2022 all’Upgsp di Teramo, assumendo la direzione dell’Ufficio fino a settembre del 2023. L'articolo proviene da ...

