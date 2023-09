Questo è il momento migliore per comprarvi un paio di Birkenstock nuove

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Alla fine è successo davvero, come vi avevamo anticipato lo scorso mese:è pronta per Wall Street. Oggi lo battono tutte le agenzie di stampa. La società di calzature tedesca ha presentato un'offerta pubblica iniziale (IPO) di cui non si conoscono tuttavia ancora dettagli, alla Securities and Exchange Commission americana. La società prevede di quotare le azioni ordinarie alla Borsa di New York con il ticker BIRK. Non è ancora noto a quanto ammonterà l’offerta, ma indiscrezioni riportate da Bloomberg si parla di più di 8 miliardi di dollari. Sarà l’effetto Barbie, (pare che con l’uscita del film di Greta Gerwig le vendite abbiano registrato un’impennata del 110%, secondo i dati Lyst) sarà perché alla fine non sono così brutte come per anni le abbiamo additate, e se comunque così fossero, le ugly shoes a un certo punto hanno avuto la loro rivincita. Sarà ...