Quello del dimagrimento localizzato è un tema controverso È davvero possibile perdere grasso nei ‘punti giusti’ | ovvero in quelle zone dove ciascuno tende più facilmente ad accumulare i chili in eccesso? Lo abbiamo chiesto al dottor Massimo Spattini | ideatore della Cronormorfodieta

Un'operazionegenere impone il rispetto dei vincoli comunitari. Uno fra tuttisull'Iva. Chi dice che le somme oggetto di emersione non siano derivanti da attività sottoposte al regime dell'...... quindi praticamente mettendo a rischio i soldi dei risparmiatori La scelta di poterePdche vorrei ora dire, se volessi pensare male, è che essendo il MES uno strumento di controllo ......di cui fa parte Fratelli d'Italia. "L'Unione europea ha fatto un patto col diavolo", l'affondo della belga Assita Kanko, mentre gli eurodeputati della Lega hanno riconosciuto l'inefficacia...... ma perfino l'ultimo disperato tentativo dell'amministrazione, ovverodi abbassarli proprio a ridossovoto, non ha sortito nessun effetto. Come anticipato due settimane fa , si è ...

Accordo relativo all'armonizzazione delle indennità spettanti al ... CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

Annalisa smentisce i gossip sulla gravidanza: «L’unico parto previsto è quello del mio disco» Vanity Fair Italia

Ita da parte sua minimizza la svolta giudiziaria ricordando che negli ultimi mesi le sentenze a essa favorevoli (che hanno cioè accertato la discontinuità tra Alitalia e Ita) sono state 34, mentre ...Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di ... i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti ...I dirigenti dem hanno provato in tutti i modi a trovare un nome che evitasse lo scontro interno. Ma dopo il tramonto dell’ipotesi Alessio Mammi, anche il medico Francesco Merli si è sfilato.