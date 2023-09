Quell’irresistibile voglia di distruggere gli altri | ecco le 3 tipologie di odiatori e come liberarcene

(Di mercoledì 13 settembre 2023)può un perdente così guadagnare così tanti soldi? Deve averla data a qualcuno per essere riuscita a ottenere quel lavoro. Mettiti a dieta, palla di lardo, sei un cesso impresentabile. Idiota, te la sei meritata la morte. Queste alcune tra le frasi più “educate” che si trovano quotidianamente nei commenti in rete. I social non hanno fatto altro che sdoganare e amplificare un odio che avevamo già dentro, lasciandolo libero nella sua tossicità. Che cos’è l’odio? Un cibo che molte persone ingeriscono quotidianamente, fino a diventarne completamente dipendenti, tanto da far nascere nuove definizioni e categorie per gliseriali: un troll è un individuo che partecipa a una discussione con il solo intento di disturbare, provocare e dar via a litigi; un hater dispensa odio su tutto e tutti, incondizionatamente, con cattiveria e aggressività, ...

