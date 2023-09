(Di mercoledì 13 settembre 2023) I governi succeduti negli ultimi dieci anni hanno approvato Leggi di Bilancio anche pesanti, ma molti provvedimenti attuativi non sono mai stati adottati. Tenendo bloccati fondi cospicui. Mancano ancora mesi prima che si entri realmente nel vivo della Manovra 2024, ma le opposizioni già da un pezzo non lesinano critiche al governo, sicure di ciò che verrà inserito nei vari provvedimenti della legge di Bilancio. Una sorta di sfera di cristallo che consente loro di andare all’attacco spesso a priori. Così, per dire, a inizio settembre la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha dichiarato: «Non investire risorse nella sanità pubblica significa lasciare scoperte le regioni e tagliare servizi alle persone e non ce lo possiamo permettere». Certa, evidentemente, che questo governo voglia abbandonare medici e infermieri.Giuseppe Conte è andato oltre parlando di «incapacità e vigliaccheria sulla ...

Quegli scomodi lasciti di Manovre passate Panorama

