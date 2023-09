Quattro ministri candidati alle Europee | ribaltone-Meloni | rumors sulla mossa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La premier Giorgiaè intervenuta ieri 12 settembre all'assemblea di Fratelli d'Italia e ha parlato delle sfide del governo e del futuro del partito. Anche in vista delle elezionidel 9 giugno 2024 quando tutti i partiti, quindi anche quelli che compongono la maggioranza, con le regole del proporzionale, se la giocheranno ognuno per conto proprio: FdI con i Conservatori e riformisti, la Lega con Identità e democrazia, Forza Italia con il Partito popolare europeo. In questo scenario, laintende confermare il risultato delle politiche, ovvero il 26 per cento e per questo, riporta il Giornale in un retroscena, "sta pensando di candidare come capilistao cinquedi Fdi". "Se qualcuno dovesse pensare che l'anno passato sia stato difficile, signori, temo che non ...