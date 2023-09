Quarta giornata Serie A 2023 2024 | le designazioni arbitrali

Latranche del BTp a 30 anni scadenza 01/10/2053 è stata collocata per 1,5 miliardi con un ...Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della...... calcio d'inizio alle 18 MILANO - Sabato 16 settembre 2023 , allo Stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, si giocherà il big match Inter - Milan, valido per ladel campionato di Serie A ...L'AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso noto le designazioni arbitrali per le partite delladel campionato di Serie A. Fabbri arbitra Genoa - Napoli Per Genoa - Napoli, in programma allo stadio Ferraris di Genova sabato 16 settembre alle ore 20:45 è stata designata la ...Gli arbitri della 4/adella Serie A in programma domenica 17 settembre: Juventus - Lazio (sabato 16/09, ore 15): Maresca; Inter - Milan (sabato 16/09, ore 18): Sozza; Genoa - Napoli (sabato 16/09, ore 20.45): ...

Arbitri quarta giornata, per il derby Inter-Milan fischietto affidato a Sozza. Al VAR ci sarà Di Paolo Fcinternews.it

Le designazioni della quarta giornata di Serie A: Juventus-Lazio, dirige Maresca Tutto Juve

L’avversario è l’Udinese di mister Andrea Sottil. Il match fra isolani e friulani è valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. Proprio l’allenatore bianconero dovrà fare i conti con una ...Sarà Simone Sozza a dirigere il derby tra Inter e Milan: i precedenti del fischietto con le due squadre in Serie A ...L'AIA ha reso noto le designazioni arbitrali valide per la quarta giornata di campionato di Serie A. L'Empoli al rientro dalla sosta affronterà la Roma all'Olimpico. Per la gara in programma domenica ...