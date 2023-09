Quando si gioca Genoa-Napoli? Programma preciso | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La quarta giornata di campionato monopolizzerà il prossimo weekend di calcio italiano. Un sabato già abbastanza ricco, che prevede anche il ritorno in campo delcampione in carica, che sarà ospite al Marassi di Genova contro ildi Alberto Gilardino. Gli azzurri devono rialzarsi dopo il ceffone subito in pieno volto dalla Lazio, che si è imposta per 2-1 al Diego Armando Maradona. La prima sconfitta è bastata per far sentire i primissimi malumori della piazza su Rudi Garcia, inevitabile con il ricordo ancora fresco di un’annata straordinaria. Ora il campo per diradare le prime immediate nubi. Ma di fronte ci sarà unalla ricerca della quadra definitiva. Dopo il pesante ko al debutto con la Fiorentina, Gilardino è passato ad un più coperto 4-3-2-1, con cui ha sorpreso la Lazio grazie al gol di Retegui, mentre due ...