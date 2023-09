Quando si gioca Frosinone-Sassuolo? Programma preciso | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Terminata la pausa per le Nazionali, questo fine settimana ricomincerà la Serie A 2023-2024: domenica 17 settembre, alle 15.00,si sfideranno per la quarta giornata del campionato in corso. Il match in questione metterà in palio punti preziosissimi per entrambe le squadre, i cui inizi di stagione hanno avuto un esito differente. La squadra ciociara, allenata da Eusebio Di Francesco, si è fatta notare per il suo gioco ben organizzato: i gialloblu hanno ottenuto ben 4 punti nelle prime tre partite di campionato, battendo per 2-1 l’Atalanta in casa e strappando un punto a Udine nell’ultimo incontro disputato prima della sosta. Con i neroverdi, ilha la possibilità di mettere in cascina un altro risultato positivo, che alla luce dell’inizio di stagione può consolidare il morale dei detentori della scorsa ...