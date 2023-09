Quando si decade dall’indennità Naspi? Tutti i casi possibili

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La Nuova assicurazione sociale per l’impiegoè un’indennità mensile riconosciuta dall’Inps per gli eventi di perdita involontaria dell’occupazione verificatisi a partire dal 1° maggio 2015.La prestazione rappresenta l’intervento dell’Istituto in favore di coloro che, essendo temporaneamente senza lavoro, sono privi di retribuzione/compenso economico. In presenza di determinati requisiti (stato di disoccupazione ed anzianità contributiva) laspetta, previa domanda all’Inps, in ragione della retribuzione totalizzata dall’interessato nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto, comunque nel limite di 1.470,99 euro mensili, importo valido per l’anno corrente.Leggi anche >> “stagionali 2023: beneficiari, come richiederla e regole di calcolo“Esistono ...