Qualificazioni Mondiali 2026 | il Brasile batte 1-0 il Perù | decide Marquinhos al 90?

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ilil1-0 nella seconda giornata diaidelnella zona Conmebol e sale a punteggio pieno nel girone. All’Estadio Nacional di Lima i verdeoro partono forte, ma per due volte vengono fermati dal Var. All’11’ Neymar e Rodrygo lavorano un pallone per Richarlison che scarica in rete di potenza, ma c’è il fuorigioco di partenza dell’ex Barcellona e Psg. Al 29? sembra tutto buono: Danilo crossa un pallone al centro della destra, Richarlison solo in area svetta e fa 1-0. Stavolta la bandierina non si alza, ma in sala Var rilevano ancora una volta una posizione irregolare. Qualche minuto dopo altra chance: Neymar penetra in area e da posizione defilata calcia: Gallese para. Ilregge, ma al 90? è un calcio piazzato a ...

...si sono fatti immortalare ad alcuni tubi che consentivano loro di respirare ossigeno per evitare il contraccolpo dell'aria rarefatta nel match giocato ieri e valido per le. Il ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Scendi in campo con noi: Sky Tv e Sky Calcio a 14,90/m per 18 mesi: Altre Notizie... il Belgio affronterà l'Estonia per la sesta giornata del Gruppo F delleagli ... Un punto a testa per Azerbaigian e Estonia, due squadre che non hanno partecipato aidel Qatar.L'Uruguay affronta l'Ecuador nelle. Il terzino sinistro del Napoli, Mathias Olivera, però, parte dalla panchina. Questo l'undici ufficiale: Olivera in panchina Uruguay (4 - 2 - 3 - 1): Rochet; Nandez, Caceres, ...

Qualificazioni Mondiali, Bolivia-Argentina 0-3: in gol anche Nico Gonzalez Sky Sport

Qualificazioni Mondiali: tris dell’Argentina alla Bolivia, in gol Nico Gonzalez - Sportmediaset Sport Mediaset

La Selección trionfa 3-0 con due assist dell'ex Juventus: è prima a punteggio pieno con i verdeoro, vittoriosi in Perù. L'Uruguay perde in Ecuador ...Yerry Mina rischia un lungo stop dopo l’infortunio subito nel corso della partita della sua Colombia in trasferta contro il Cile, match valido per il girone di qualificazione ai ...Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...