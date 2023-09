Qualificazioni Europei | caos in Romania-Kosovo | cosa è successo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Leai prossimihanno regalato anche momenti di grande tensione durante il match tra. La partita è stata poi vinta dai romeni per 2-0. Timori ce n’erano già nei giorni di vigilia, ma si sperava che non accadesse nulla e che la partita potesse scorrere via tranquillamente, senza tensioni e intemperanze. Muriqi con la maglia del– Notizie.com – LapresseE invece no, è scoppiato un vero e proprio, con tanto di sospensione della gara al 45’.non è stata solo una partita di calcio, ora è diventata anche un caso politico. E non solo a livello calcistico. Perché a chiedere un intervento esemplare dell’Uefa non sono solo i giocatori kossovari, ma anche le autorità di Pristina. Già ieri sera, ...

Ai microfoni dell' AdnKronos , Fabio Capello ha commentato la vittoria dell'Italia ai danni dell'Ucraina nella sfida valevole per leai prossimi: ' Ottima prova da parte di tutti, mi è piaciuta tanto la squadra . Mi sento di dire che siamo sulla strada giusta, ma volendo trovare un neo dovevamo segnare di più ......6 milioni di spettatori per il 38% di share Rai1 stravince negli ascolti tv del martedì con la partita Italia - Ucraina , valida per leagli2024 . L'incontro è stato seguito ...L'Italia , con la vittoria conquistata contro l'Ucraina , si è rilanciata nella classifica del gruppo C della qualificazione agli2024 . Sotto i riflettori di San Siro , la squadra del ct Luciano Spalletti ha chiuso la gara con il risultato finale di 2 - 1 per effetto della doppietta segnata dal nerazzurro Davide ...Il campionato è iniziato da ormai un mese e sono in corso leper gli2024, ma presto ci sarà anche il calcio d'inizio del primo girone della UEFA Champions League 2023/24. Il 19 e 20 settembre , infatti, si terrà la prima giornata del ...

Doppiette per Lukaku e Arnautovic, Spagna a valanga. Nel girone azzurro vince la Macedonia La Gazzetta dello Sport

Dai tempi gloriosi e felici del Napoli ora Luciano Spalletti si sta godendo il momento con la Nazionale italiana, che è riuscita nella prima vittoria nelle scorse ore contro l'Ucraina in un match ...Quote Antepost Qualificazioni Euro 2024. I risultati delle nazionali di calcio. Gli azzurri vincono e sono favoriti per il 2° posto.Sadio Mané esce furioso dal campo al termine della partita Senegal-Algeria. L’attaccante dell’Al Nassr se la prende con un giornalista e rifiuta il microfono in malo modo.