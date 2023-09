Qualificazioni Euro 2024 | Italia Ucraina 2-1 | sintesi e pagelle del match

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La partitadi ieri sera è terminata con il risultato di 2-1. Un esito fondamentale in ottica qualificazione dato che i ragazzi di Rebrov erano al secondo posto proprio a 3 lunghezze dall’. Con il risultato di ieri invece gli azzurri sono riusciti a pareggiare i conti in classifica ed anzi a scavalcare l’grazie alla vittoria nello scontro diretto e ad una migliore differenza reti. La gara di ieri però non è stata così semplice come ci si poteva aspettare. Dopo un ottimo primo tempo la squadra di Luciano Spalletti ha iniziato a faticare. L’errore pare essere sempre lo stesso, un netto calo del livello di concentrazione. Proprio come in occasione del gol di Yarmolenko dove Dimarco l’ha combinata davvero grossa. Ma partiamo dall’inizio.: ...

Con queste dichiarazioni Luciano Spalletti ha commentato la sua prima vittoria da Ct, ottenuta martedì sera contro l'Ucraina, in una partita valida per lead2024, grazie a due ...Ha arbitrato anche il ritorno della semifinale playoff di Serie B del 2023, fra Bari e Sudtirol al San Nicola, e a livello UEFA ha diretto Spagna - Cipro delle2024. I ...2024, risultati e classifiche . Spagna forza 6, perla di De Ketelaere. Tredici gol in due partite , la nuova Spagna di De La Fuente è ritornata alle origini e contro il Cipro ha ...Così all'Adnkronos Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre di Milan, Roma e Juventus, commentando la vittoria per 2 - 1 degli azzurri sull'Ucraina nelle2024. Capello elogia ...

Successo importante anche per il Montenegro che batte la Bulgaria nel recupero e resta in corsa per la qualificazione. Gruppo H: Girone equilibratissimo in cui la differenza reti potrebbe essere ...Roma, 13 set. – (Adnkronos) – “Ieri sera la prova dell’Italia mi ha piacevolmente sorpreso. Ottima prova dei ragazzi che hanno subito sposato la filosofia del nuovo ct. Ora non tutti i problemi sono r ...Successo chiave per l’Italia, ora avanti sulle due avversarie per la qualificazione diretta al prossimo Europeo: si gioca infatti a 1,25 su Sisal l’arrivo degli azzurri tra le prime due posizioni del ...