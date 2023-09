Qatargate | Pignedoli M5s | ' bene nuove norme Pe | ma rafforzare lotta a conflitti d' interesse'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Le modifiche al regolamento interno del Parlamento europeo vanno sicuramente nella giusta direzione perla trasparenza e l'integrità di questa istituzione dopo lo scandalo. Siamo molto soddisfatti in particolare del fatto che sia stata chiarita meglio la definizione di conflitto di interessi e vanno nella giusta direzione sia l'obbligo per l'europarlamentare di comunicare a voce il conflitto diintervenendo in plenaria sia la presentazione di una dichiarazione in caso di nomina a relatore o relatore ombra. Inoltre, gli europarlamentari dovranno dichiarare le loro attività e passività all'inizio e alla fine di ogni mandato, dimostrando di non essersi arricchiti durante il mandato, e potranno incontrare solo i rappresentanti di interessi iscritti nel registro per la ...