Putin vede Kim | Aiuteremo Pyongyang a costruire satelliti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La Russia aiuterà la Corea del Nord a sviluppare il suo programma per la messa in orbita di. Lo ha detto il presidente Vladimirin occasione dell'incontro incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un al cosmodromo di Vostochny . Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Il presidente russo ha detto che durante i colloqui con il leader nordcoreano verranno discussi "tutti i...

...ha mostrato a Kim le strutture del cosmodromo di Vostochny. PrimaMedia ha riferito che a Kim verrà mostrato come viene assemblato il veicolo di lancio Angara. Secondo quanto siin alcuni ...L'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong - un al cosmodromo di Vostochny, nella regione nell'estremo oriente russo dell'Amur... alla presenza di, dove fu deciso che "lo status definitivo del Nagorno Karabakh sarà ... notizia smentita da Teheran, che peròcome un pugno nell'occhio l'esercitazioni con gli Usa. Il Primo ...Il treno blindato su cui viaggiava il leader nordcoreano Kim Jong - Un è arrivato in Russia, in vista di un incontro con il presidente russo Vladimir. Nelle immagini siJong - Un scendere dal treno verde e percorrere il binario, accolto con tutti gli onori e e seguito dal suo staff. Il treno ha attraversato la regione di Primorsky dalla ...

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 13 settembre. In corso ne centro spaziale di Vostochny, neell’Estremo Oriente russo, il vertice tra il leader nordcoreano Kim Jong Un ...L'incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un al cosmodromo di Vostochny, nella regione nell'estremo oriente russo dell'Amur (ANSA) ...Ventiquattro persone sono rimaste ferite durante l'attacco missilistico ucraino su Sebastopoli, in Crimea, secondo la Tass. Quattro di questi, scrive l'agenzia citando il ...