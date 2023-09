Putin riceve Kim | “Parleremo anche di armi” Il leader nordcoreano | “Insieme contro l’imperialismo” video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il presidente russo Vladimire ilKim Jong Un si sono incontrati al centro spaziale di Vostochny, nell’Estremo Oriente russo, dove i duehanno avuto una breve conversazione in attesa di ulteriori negoziati in giornata.ha detto che durante i colloqui verranno discussi “tutti i temi”, e quindila cooperazione in campo militare. Come riporta la Bbc Kim si è detto “grato” col presidenteper l’invito in Russia, aggiungendo di essere “sicuro che Corea del Nord e Russia rimarrannonella lotta”. LEGGIalla Duma ripete il folle copione: "L'Occidente vuole annientarci, colpiremo lontano" Ora ...