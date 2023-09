Putin e Kim | incontro in Russia | summit su armi e satelliti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 settembre 2023) (Adnkronos) -tra Vladimire Kim Jong Un a Vladivostok, nell'Estremo Oriente dellaoggi 13 settembre 2023. Iltra la delegazione del presidente russo e quella del leader della Corea del Nord è durato più di un'ora, come riferisce la Tass, e ha lasciato spazio al vertice bilaterale a due. ''Sono felice di vederti'', ha detto il presidente russo accogliendo il leader nordcoreano al Cosmodromo con una lunga stretta di mano di 40 secondi. "Grazie per averci invitato e di averci inserito nella vostra fitta agenda", ha detto Kim, arrivato indopo un lungo viaggio in treno. Il Cremlino ha condiviso un video dell'arrivo di Kim . Sul tavolo dovrebbe aver trovato trovare ampio spazio il tema di fornitura didalla Corea del Nord alla ...