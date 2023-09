Putin e Kim cercano un accordo che aiuti entrambi ad aggirare le sanzioni internazionali

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il leader nordcoreano Kim Jong-un è in Russia per incontrare Vladimir, un bilaterale tra due dittature caratterizzato da un’estetica surreale e a tratti ridicola, ma anche da un alone di mistero del tutto ingiustificato che rende l’incontro ancora più inquietante. Non è chiaro infatti dove e quando i due si incontreranno, né gli argomenti e i partecipanti delle delegazioni, nonostante si tratti di un incontro ufficiale tra i leader di due paesi amici e confinanti. Kim ha raggiunto la Russia con il suo pesantissimo e lentissimo treno personale blindato, e continua il suo viaggio con tappe e destinazioni che restano ignote fino all’ultimo momento.invece è Vladivostok, la città principale dell’estremo oriente russo a soli duecento chilometri dal confine nordcoreano, dove sta avendo luogo un forum economico. Se Kim si fosse unito a ...

è stato accolto a Khasan da un picchetto d'onore militare e da una banda di ottoni. Sul tappeto ... dove presumibilmente avverrà l'incontro con il presidente russo Vladimir, è incerta.In attesa di incontrare il leader nord coreanoJong Un, Vladimirtorna ad attaccare gli Stati Uniti accusandoli di colonialismo e difende Donald Trump: "Perseguitato politico". Mentre le bombe continuano a cadere sull'Ucraina il ...Non si sa esattamente quando e dovesi incontreranno , anche se il luogo più probabile pare essere il cosmodromo di Vostochny nell'Oblast di Amur. Al suo arrivo ha affermato che il suo ...In una guerra prevalentemente terrestre, di attrito e logoramento come è quella in corso in Ucraina, sottovalutare l'importanza della fornitura alla Russia di munizioni e armi da uno Stato - paria ...

Il treno blindato di Kim in Russia, "prioritari i legami con Mosca" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Kim Jong-un in viaggio verso l’incontro con Putin in Russia. Sul tavolo le armi nordcoreane a Mosca la Repubblica

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un potrebbero incontrarsi già questa mattina, secondo la conduttrice di uno dei programmi più seguiti della televisione statale russ ...Il punto militare Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un potrebbero incontrarsi già oggi, nella mattinata ora locale: lo ha detto il conduttore di uno dei programmi più ...Sul Fatto di domani leggeremo altri particolari sulla visita del dittatore nord coreano Kim Jong-un in Russia, accolto dal presidente Putin per discutere di scambi commerciali e rifornimenti di armi, ...