Putin accoglie Kim con lunga stretta di mano | incontro in corso

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il summit tra i due leader al cosmodromo di Vladivostoktra Vladimire Kim Jong Un a Vladivostok, nell’Estremo Oriente russo. ”Sono felice di vederti”, ha detto il presidente russondo il leader nordcoreano al Cosmodromo con unadidi 40 secondi. “Grazie per averci invitato e di averci inserito nella vostra fitta agenda”, ha detto Kim a. Il Cremlino ha condiviso un video dell’arrivo di Kim Secondo la televisione russa,sta ora mostrando a Kim le strutture del cosmodromo di Vostochny. PrimaMedia ha riferito che a Kim verrà mostrato come viene assemblato il veicolo di lancio Angara. Si prevede che i due leader terranno colloqui sugli armamenti, con funzionari statunitensi che avvertono che un accordo potrebbe vedere ...

