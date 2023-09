Putin accoglie Kim con lunga stretta di mano | incontro in corso Nordcorea lancia 2 missili verso Mar del Giappone

"Questo è il nostro nuovo cosmodromo." Ha detto ancora. Da parte sua, trramite un traduttore, Kim ha ringraziatoper l'invito e per il calore della sua accoglienza.Leggi anchedifende Trump: "Persecuzione politica contro di lui" Ucraina - Russia,: "Controffensiva Kiev è flop" Kim e, incontro in Russia: armi e guerra, cosa sappiamo "Parleremo ...Secondo la televisione russa,sta ora mostrando a Kim le strutture del cosmodromo di Vostochny. PrimaMedia ha riferito che a Kim verrà mostrato come viene assemblato il veicolo di lancio Angara."Grazie per averci invitato e di averci inserito nella vostra fitta agenda", ha detto Kim a. Il Cremlino ha condiviso un video dell'arrivo di Kim Secondo la televisione russa,sta ora ...

Nelle stesse ore in cui il presidente russo Putin ha accolto il leader nordcoreano Kim, L'Ucraina ha sferrato nella notte un attacco missilistico in Crimea ...