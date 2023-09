Putin accoglie Kim che promette aiuto in "lotta sacra" a Occidente

...ha detto che avrebbero discusso "tutte le questioni"."Ci sono alcune restrizioni. La Russia rispetta tutte queste restrizioni. Ma ci sono cose di cui possiamo sicuramente parlare, discutere, ...L'arrivo in limousine Kim è arrivato in una limousine nera al cosmodromo: Kim ehanno visitato il centro spaziale e poi sono iniziati i colloqui veri e propri. I due leader hanno ispezionato il ...Nel brindisi alla cena ufficiale con Vladimir, il leader nordcoreano, ha reso poi omaggio a quello che ha definito 'l' eroico esercito russo ', dicendosi convinto che vincerà nella cosiddetta '...'Sono felice di vederla', ha dettoa Kim. 'Questo è il nostro nuovo cosmodromo'. In risposta il leader nordcoreano ha detto: 'dal primo momento in cui siamo arrivati in Russia, abbiamo potuto ...

La tv pubblica ha sottolineato più volte come l'interesse di Kim fosse rivolto alla tecnologia missilistica (spaziale) russa. Putin e Kim hanno visitato l'edificio di assemblaggio e collaudo, dove uno ...Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto il leader nordcoreano Kim Jong-un al cosmodromo di Vladivostok, dove partecipa al Forum economico orientale. Kim Jong-un è arrivato in Russia per discuter ...Da un lato il disperato bisogno di armi, dall'altro il disperato bisogno di cibo e denaro, in mezzo il baratto tra tecnologia russa e munizioni nordcoreane. È durato due ore il faccia a faccia tra il ...