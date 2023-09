Puoi ottenere 655 euro in più per la pensione | ecco come fare

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’aumento è vincolato alla presentazione di una domanda esplicita da presentare all’INPS. Ma non tutti i pensionati ne sono al corrente:. A quanto risulta, la comunicazione in merito al provvedimento non sarebbe stata delle migliori, con il risultato che molti pensionati non hanno ricevuto informazioni riguardo alla manovra. Allora rimediamo. Perché la buona notizia c’è: ed è che c’è ancora tempo. Per cosa? Ebbene, per ricevere un extra pensionistico annuale del valore massimo di 655,00. L’aumento massimo raggiungibile è pari a 655,00, che vengono aggiunti alle mensilità pensionisticheQuattordicesima – ILoveTrading.itPrende il nome di “Quattordicesima” ed a partire dallo scorso mese di Luglio molti pensionati hanno avanzato la domanda per poterla ...