PSG vs Nizza – probabili formazioni

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Due squadre che non hanno ancora subito sconfitte nella campagna di Ligue 1 2023-24 si affrontano al Parco dei Principi venerdì 15 settembre sera, quando il Paris Saint-Germain accoglierà ilnella capitale. Il gruppo di Luis Enrique ha demolito il Lione per 4-1 prima della pausa internazionale, mentre gli Aiglons hanno superato lo Strasburgo per 2-0, ottenendo la prima vittoria della campagna. Il calcio di inizio di PSG vsè previsto alle 21 Anteprima della partita PSG vsa che punto sono le due squadre PSG Mentre gli ultras del Lione hanno comprensibilmente fatto parlare di sé nel dopopartita, il PSG è tornato alla base dopo aver fatto tranquillamente il suo dovere al Groupama Stadium, segnando quattro volte nel corso di un primo tempo scintillante. La doppietta di Kylian Mbappe, il tap-in di Achraf ...

...l'addio al, Galtier è rimasto in buoni rapporti con la proprietà qatariota e questo potrebbe favorirlo anche se sul suo capo pende ancora l'accusa di discriminazione razziale ai tempi dele ...Possibile ritorno in Ligue 1 per Salvatore Sirigu , che dopo l'esperienza alterminata sei anni fa è finito nel mirino di un club francese. Si tratta del, allenato da Farioli, alla ricerca di un portiere esperto da affiancare al titolare, Marcin Bulka. Sirigu, 36 ...Commenta per primo L'ex portiere di, Napoli, Torino e Fiorentina, Salvatore Sirigu è a un passo dalla firma, da svincolato, colin Ligue 1.Commenta per primo Salvatore Sirigu al, da vice di esperienza del giovane Bulka: si può. Un colpo per il club della Costa Azzurra, e ...così tornare in Ligue 1 sei anni dopo aver lasciato il. ...

PSG – Nizza: pronostico, formazioni e dove vederla in TV e ... Calcio d'Angolo

PSG - Nizza streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla ... Generation Sport

Set 13, 2023 #Ligue 1, #Nizza, #Psg, #Psg Nizza, #Psg Nizza diretta tv, #PSG Nizza dove vederla, #PSG Nizza formazioni, #PSG Nizza orario, #Psg Nizza probabili formazioni, #Psg Nizza streaming ...Montpellier e PSG hanno fatto precipitare la situazione: appena un punto in quattro giornate, frutto del pareggio a Nizza, ed ultimo posto in classifica in compagnia di Clermont e Lens (Today.it) ...Montpellier e PSG hanno fatto precipitare la situazione: appena un punto in quattro giornate, frutto del pareggio a Nizza, ed ultimo posto in classifica in compagnia di Clermont e Lens (Today.it) La ...