Promossi e bocciati dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2024 | brilla Frattesi | da rivedere Gnonto

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’Italia del neo ct Luciano Spalletti, tra il 9 e il 12 settembre, è scesa in campo per disputare due sfide valide per leche si disputeranno in Germania nel. Il primo ostacolo, sempre più bestia nera degli azzurri, è stata la Macedonia del Nord di Elmas e compagni. All’esordio sulla panchina della Nazionale, il tecnico nativo di Certaldo, ha portato a casa un punto amaro e ancora oggi indigesto: alla rete di Immobile ha risposto Bardhi su punizione. Una serata non certo entusiasmante, soprattutto per i minuti finali della partita, con i macedoni che pian piano hanno guadagnato terreno sino ad arrivare a segnare il gol del pareggio. Ma l’Italia ha avuto modo di rifarsi ieri sera. A partire dalle ore 20.45, a San Siro, Spalletti e i suoi hanno accolto l’Ucraina di Serhiy Rebrov. ...