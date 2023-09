Progetto Albergo dei poveri | 800 000 euro in consulenze L’ex consigliere | “Tra i vincitori nomi vicini al sindaco”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn’opera dell’importo complessivo di 115 milioni di, tra le principali di quelle finanziate col Pnrr, per cui a marzo scorso la giunta Manfredi ha approvato ildi fattibilità. È la “Valorizzazione e rigenerazione urbana del Realdeie dell’ambito urbano di Piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour”. Per il recupero dello storico complesso, finora circa 800.000lordi sono andati alle. Volevate forse fare a meno degli esperti? Nemmeno a parlarne. Il quadro ecoco dispone, alla voce “spese tecniche”, un esborso di quasi 1,2 milioni per Progettazione, studi, ricerche e indagini territoriali. Altri 1,6 milioni sono destinati a indagini e monitoraggi, e 255.000al “Supporto al ...

A Cesenatico si sta concludendo la prima fase dell’iniziativa ‘Alberghi green’, con una campagna del progetto che misura sostenibilità ed economia circolare nelle attività turistiche.