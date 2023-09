Progettazione partecipata per uno sviluppo sostenibile | c’è il bando per gli stakeholder

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiE’ online l’avviso esplorativo per l’individuazione dei partecipanti ai laboratori di“Mediaree Lab” – Avellino, promossi dal Comune e dell’Anci nell’ambito del progetto “Mediaree”. L’ente di Piazza del Popolo è tra i 12 Comuni pilota italiani selezionati per la realizzazione del progetto “Nex generation city”, che mira a valorizzare la dimensione delle Città medie e delle Aree Vaste, per costruire forme die politiche volte a ridurre le diseguaglianze territoriali, attraverso un migliore utilizzo delle risorse europee. Il Comune di Avellino, in partenariato con Atripalda, Mercogliano e Monteforte, con il “Programma Integrato di Valorizzazione Area Vasta di Avellino”, è impegnato a costruire una rete tra gli enti che operano sul territorio, aumentare le competenze e le ...