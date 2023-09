Primo giorno di scuola | oltre mille studenti hanno varcato i cancelli delle scuole di Santa Marinella

(Di mercoledì 13 settembre 2023)– Il sindaco Pietro Tidei, al suono della prima campanella di questo nuovo anno scolastico ha accolto i ragazzi della secondaria digrado con la dirigente Velia Ceccarelli dando loro il benvenuto insieme al presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella. Nella nuovissima palestra di Piazzale della Gioventù, ilcittadino si è rivolto ai bambini delanno della secondaria digrado e ai loro genitori: “Questa estate abbiamo lavorato affinché oggi sia tutto a posto e affinché possiate vivere lanel modo migliore, in strutture che funzionino e siano pienamente fruibili da tutti”- ha affermato Tidei -” Finalmente anche la palestra ha la sua rampa di accesso per i disabili. Abbiamo sistemato ogni cosa e siamo a disposizione ...

Di recente è scomparso Domenico De Masi sociologo del lavoro ein Italia negli anni '70 nell'... dopo 30 anni e più ancora LSU, quelprevisto per il convegno, in stato di agitazione non ...Una scelta che dovrà tenere conto dei nuovi dati economici dell'Unione europea : qualchefa ... Francoforte ha ottenuto maggiori informazioni su due argomenti chiave: inluogo, per quanto ...Commenta perPresentazione ufficiale in conferenza stampa per Luigi Sepe . Il nuovo portiere della Lazio , ... Sono contento di essere qui e spero di riuscire ad aiutare la squadra,per ...Ildel processo è stato riservato alle dichiarazioni di apertura. Gli avvocati dello governo hanno evidenziato soprattutto l'accordo sottoscritto con Apple che prevede Google come motore ...

Buon primo giorno di scuola PianetaMamma

Terremoto ad Ancona, scossa durante il primo giorno di scuola: scatta il piano evacuazione il Resto del Carlino

È il giorno del grande tennis. Alle 15 il match d’esordio contro ... che con palline e racchette alla mano danno vita ai primi scambi. (il Resto del Carlino) Ne parlano anche altre fonti Di Gaia ...La variante Eris ha improvvisamente riacceso l'attenzione sul Covid. L'aumento dei contagi, registrato anche in Italia, sembra essere dovuta alla diffusione di questa nuova mutazione ...Il Caos di questi primi giorni di scuola davanti a tutti gli istituti è inaccettabile per una città che dovrebbe sostenere le buone pratiche e non osteggiarle“.