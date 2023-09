(Di mercoledì 13 settembre 2023) Un caso molto particolare ha sollevato scalpore a Siracusa, riguardante un liceo che, secondo quanto riportato in una circolare dello scorso luglio, rialle famiglie dei propri studenti unche varia dai 50 ai 100 euro per coprire alcuni servizi scolastici. L'articolo .

LaEugenia Carfora, dirigente scolastica dell'Istituto Morano di Caivano: "Chi vive questa realtà col cuore capisce che tu in silenzio devi carpire che l'altro non ticosa fare, tu lo devi ...Una decisione che potrebbe sembrare azzardata, ma D'Avino rassicura: "Nessuno genitore ... Flc Cgilun incontro al Ministero Assenza di indicazioni ad hoc per le scuole che vengono ...E se un positivo si presenta al lavoro O unil certificato medico agli alunni per tornare in classe dopo il Covid La politica delle "regole zero" di questo governo vorrebbe semplificarci la vita, ma la libera circolazione del ...Ma, allo stesso tempo,alla sua segretaria Elly Schlein di fare di più. Alla prima serata ... Una volta unadi una scuola di Caivano mi spiegò che tanti studenti non venivano a scuola ma ...

Preside chiede contributo obbligatorio per accedere al registro elettronico. Piccolotti (AVS): “Gravissimo, chiediamo spiegazioni al Ministro” Orizzonte Scuola

Milano, la scuola riapre senza mense e tempo pieno. Mancano bidelli e amministrativi: «Basta con i dirigenti che se ne vanno» Corriere Milano

Dopo le numerose assenze del figlio, due genitori di Trento hanno contestato la promozione del bambino da parte della scuola ...Mascherine anti Covid a scuola Sì, no e soprattutto a richiesta. Venerdì sarà un trillare di campanelle per il rientro in classe del ‘popolo’ della scuola, che potrebbe avere un compagno di banco o d ...Per l'orario completo bisognerà attendere le prossime settimane. La direttrice regionale: «Chi accetta ruoli amministrativi poi chiede il trasferimento. Questo sistema non può andare avanti» ...