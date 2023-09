Prato | la Guardia di finanza sequestra 1 | 5 milioni di prodotti Guerra alla contraffazione cinese

(Di mercoledì 13 settembre 2023) I militari delladidihannoto circa 1,5dicostituiti da capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti. E’ il risultato di un’ispezione nella zona industriale pratese all’interno di un’attività di commercio all’ingrosso di abbigliamento. L’immissione in commercio deicontraffatti avrebbe permesso un illecito profitto stimabile in circa 1.100.000 di euro., territoriodi derivazionenon sono certo una novità perche da sempre occupa una serie impressionante di attività di origine pechinese. La cittadina alle porte di Firenze registra circa duecentomila abitanti, il 20% dei ...

