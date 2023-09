Potersi isolare dal frastuono costante riduce il rischio di ammalarsi E se fosse anche la via per ritrovare la propria voce?

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il silenzio contiene tutte le parole che non abbiamo detto e che vorremmo o non vorremmo pronunciare. Gode della superiorità che ha il possibile sul reale. Racconta le frasi che non avevamo sentito, i pensieri che non avremmo pensato. Digital detox: i suggerimenti utili per disintossicarsi dallo smartphone X Leggi› Vacanze digital ...

... la tecnologia ANC di Bose infatti non ha eguali , ed entrambe le cuffie la integrano, in modo dacompletamente quando ce n'è bisogno. Bose QuietComfort Ultra auricolari Per quanto ...... la tecnologia ANC di Bose infatti non ha eguali , ed entrambe le cuffie la integrano, in modo dacompletamente quando ce n'è bisogno. Bose QuietComfort Ultra auricolari Per quanto ...

Rocca Pietore sceglie il «peggior turista dell'anno»: verrà «rieducato» in un villaggio di montagna Corriere della Sera