Portogruaro | bimbo di 18 mesi muore in ospedale | medici parlano di lesioni al capo per schiacciamento

(Di mercoledì 13 settembre 2023) A, in provincia di Venezia, è morto inun bambino di 18. Tutta la storia appare intricata. A parlarne per primo è stato il Il Gazzettino, che ha riportato la dinamica (molto confusa) dei fatti., la dinamica dei fatti Tutto è iniziato e finito la sera dell’11 settembre, quando i genitori L'articolo proviene da Il Difforme.

approfondimento, incidente nel cortile di casa: mortodi 18 mesi FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere Enterovirus E - 11, allerta dell'Oms: quali ...I Carabinieri analizzano la registrazione della telefonata al 118 con cui i parenti hanno chiesto l'intervento dei soccorritori. All'inizio si pensava che il ...TG Veneto News.di un anno e mezzo trovato agonizzante in strada a. Il piccolo è morto ieri sera in ospedale. Per la famiglia è caduto dal cofano di un'auto, ma c'è anche l'ipotesi di un ...Qualcosa non torna nella ricostruzione fatta dai parenti deldi 18 mesi morto a, Venezia. Le indagini, che mirano alla ricerca di elementi utili alla ricostruzione della tragedia, si stanno focalizzando in ambito familiare , per un evento ...

Il bimbo di un anno e mezzo morto a Portogruaro con un ematoma sulla testa Open

Portogruaro, bimbo di 18 mesi trovato agonizzante in strada con un trauma alla testa: è morto in ospedale Il Fatto Quotidiano

La tragedia è avvenuta lunedì a Mazzolada di Portogruaro, in Veneto: disposta l’autopsia, ma le prime evidenze mostrano traumi simili a ...C’è una Fiat Punto grigia sotto sequestro e c’è una versione della famiglia: Bilal Kurtesi, un anno e mezzo, è caduto dal cofano di quell’auto e ha sbattuto ...La pista battuta dagli inquirenti è quella di un investimento accidentale da parte di un’auto avvenuto in ambito familiare ...