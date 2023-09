Pomeriggio Cinque cambia impaginazione contro La Vita in Diretta Ma perchè?!

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Myrta Merlino Myrta Merlino ha avuto lo studio grande. Ma lo studio non è funzionale. Myrta Merlino ha avuto traino e orario di inizio vantaggioso. Ma l’dinon sfrutta tale vantaggio. Da quando ha preso il via la nuova stagione de Lain, lo scorso lunedì, la trasmissione infatti si è dotata di una mini anteprima di 5 minuti circa, seguita da un break pubblicitario che precede il resto del programma (diviso, come di consueto, in prima parte, seconda parte e Saluti). Una scelta che sembra suicida. Vi spieghiamo il perché. I primi 5 minuti sono quelli più seguiti: su Rai1 c’è il Tg1 e soprattutto perchè vengono dopo La Promessa che sta garantendo un traino superiore al 20% (che potrebbe anche aumentare). Dunque perché toglierli dal computo della prima parte ...

Myrta Merlino ha avuto lo studio grande. Ma lo studio non è funzionale. Myrta Merlino ha avuto traino e orario di inizio vantaggioso. Ma l'impaginazione di Pomeriggio Cinque non sfrutta tale vantaggio