“Politico familista”. Travaglio attacca la Meloni e difende il reddito grillino

E il legamecon Musumeci è proseguito. Che il ministro avverta una certa saudade della ... Tra nuova Dc e partitoStefano Iannaccone Comunicazione amica Il capo ufficio stampa è ...Fratelli d'Italia garantisce un tettoe loro portano in dote il pacchetto di voti a disposizione. Di esempi se ne contano a decine. A inizio anno l'ex coordinatore nazionale dei giovani di ...Deposto il regimedei Bongo Luca Attanasio una situazione instabile Pechino ha scelto di ... dovrebbe servire a "raggiungere un consensosullo sviluppo di una prospettiva di ......se cancellerie e organizzazioni internazionali non sappiano ancora leggere il segno geo -... Nel Gabon, schiacciato da oltre mezzo secolo di potere corrotto e, passato senza soluzione ...

“Politico familista”. Travaglio attacca la Meloni e difende il reddito ... ilGiornale.it

Il bivio dei Fratelli di Giorgia. Tra nuova Dc e partito familista Domani

Le critiche, più sul piano personale che politico, vertono sull’organizzazione del partito, definito esplicitamente “familista” da Schlein e compagni. Tra gli odiatori di professione non poteva ...L’assemblea di domani di FdI è un appuntamento politico per dare la direzione al futuro della formazione. Ma è soprattutto il momento celebrativo, per un’ex piccola ridotta postfascista che ha conquis ...La Francia avrà difficoltà a difendere la famiglia Bongo, che ha sempre appoggiato. La dinastia Bongo si era fatta musulmana per entrare all’Opec da pari a pari con gli arabi. I militari gabonesi sono ...