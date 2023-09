Politano salta il Genoa? Garcia pensa a tre alternative per sostituirlo

Tre valide alternative per Rudi Garcia qualora, come sembra, Matteodovesse saltare la sfida di sabato contro il Genoa. L'infortunio rimediato in nazionale costringerà quasi certamente l'esterno a disertare la partita di Marassi e a quel punto per completare ...Non è l'unica assenza 'forzata' per Spalletti, che dovrà fare a meno anche die Mancini . Italia - Ucraina, la lista dei convocati PORTIERI : Donnarumma, Vicario, Meret DIFENSORI : Di ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Il Napoli comunica ufficialmente che "gli esami strumentali effettuati a Matteo, al rientro dall'impegno con la Nazionale, hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. L'attaccante azzurro ha svolto terapie". Salterà la gara del Ferraris contro ...Spalletti non pensa a Berardi , sostituto naturale die dello sgangherato Zaniolo, e ... Berardi vale più di Orsolini , vede di più la porta,con maggiore frequenza l'avversario, ha ...

L'esterno si è infortunato in nazionale e può saltare la sfida di Marassi. Ci sono tre soluzioni per l'allenatore del Napoli ...Tiene banco in casa Napoli l’infortunio di cui è stato vittima Matteo Politano, tra gli azzurri in maggior spolvero in questo avvio di stagione. La SSC Napoli ha diramato il comunicato relativo alla s ...Matteo Politano salterà Genoa-Napoli per infortunio, ma come scrive il Corriere del Mezzogiorno, a Garcia non mancano le alternative Matteo Politano salterà Genoa-Napoli per infortunio, ma come scrive ...