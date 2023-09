“Politano può recuperare subito” | l’annuncio in diretta fa sperare il Napoli | avete sentito?

Lindstrom esi giocheranno per tutto l'anno la maglia da titolare, al netto di ... Spalletti, però, ha dimostrato che l'ex Sassuoloessere più funzionale in un'altra posizione. Raspadori ed ...Scrive: Spalletti ha fatto storia con un centravanti che svuotava l'area. Raspadoricontinuarla. Zaniolo ha altra gamba rispetto aItaly's midfielder #10 Giacomo Raspadori (C) fights for the ball with Ukraine's midfielder #08 Georgiy Sudakov during the Euro 2024 football ...... punita una trattenuta su Zaniolo 36' errrore sulla trequarti di Locatelli,avanzare Dovbyk che ... Due cambi saranno forzati visto che abbiamo mandato a casa due ragazzi (Mancini e, ndr), ...Eppure qualcosa di semplice c'è: se in campo vanno Frattesi e Zaniolo e non Cristante e, è ... Nontrovarlo: è chiuso da Osimhen. Eppure un ruolo ce l'ha: è centravanti. Piccolino ma ...

Cdm sull'infortunio di Politano: "Può recuperare per l'esordio in Champions" Tutto Napoli