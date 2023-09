Pogba | Repubblica | lo stipendio può scendere a 2 000 euro al mese

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Con quella breve nota (“La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”), la Juventus manifestava prudenza in merito alla notizia della positività al testosterone di Paul. Adesso, però il club bianconero studia le prossime mosse. Efa il punto della situazione in casa Juve. Come scrive il quotidiano, aspettando le controanalisi, dopo la sospensione a scopo cautelare imposta dal Tribunale nazionale antidoping, la Juve può chiedere la sospensione dello, che potrebbe poi trasformarsi in risoluzione del contratto nel caso in cui il calciatore venisse squalificato. Nel frattempopotrebbe ricevere il minimo sindacale, 42.477lordi l’anno che, al netto, equivalgono a circa duemilaal. SportFace.

Estratto dell'articolo di Emanuele Gamba per 'la' PAUL[…] Polpacci dolenti, caviglie fragili, menischi rotti, cosce vulnerabili […] un fratello che ti ricatta, un amico che ti spiana un fucile davanti, un marabutto ......di quanto sta accadendo nella società bianconera è il giornalista di 'La' Emanuele Gamba, intervenuto al canale Twitch di Tv Play. 'La dichiarazione di Pimenta dice molto. Dice che...La Juventus può rescindere il contratto diIl percorso per chiudere lo sfortunato secondo capitolo con, nei desideri del club, sarebbe dovuto passare idealmente in territori ...Leggi Anche, cosa succede ora La Juventus può già sospendere il contratto I veri problemi l'... Cile, Croazia,Ceca, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Corea del Sud, Olanda, Serbia, ...

Su Repubblica Torino: Senza Pogba la Juve cerca svincolati in casa è pronto il diciottenne Boende. In lista l’ex granata Benassi e il Papu Gomez mentre a gennaio si potrebbe ...Stipendio Pogba sospeso: il francese percepirà 2180 al mese, come un impiegato. È il minimo sindacale Pogba è stato fermato a scopo cautelare dal Tribunale Antidoping, provvedimento che permetterà all ...Roma ha «incriminato» Pogba 20 giorni dopo il controllo, Colonia e la federazione internazionale di atletica ha impiegato 5 mesi per Schwazer con un’enorme perdita di tempo che impedì al marciatore un ...