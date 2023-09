Pogba | lo stipendio può essere subito sospeso È il più pagato della Juventus Corsport

(Di mercoledì 13 settembre 2023), ecco che cosa può accadere nel rapporto con la. Ne scrive il Corriere dello Sport. Questa situazione può comportare dei riflessi anche sul rapporto di lavoro con la. Già la sospensione cautelare, infatti, in base accordo collettivo siglato da Figc, Lega Serie A e Aic, può portare all’interruzione del pagamento dello. La Juve ha scelto una linea garantista e attenderà l’esito delle controanalisi. Non solo, in caso di confermapositività e di squalifica, il club potrebbe anche optare per la risoluzione del contratto., tra l’altro è piùrosa, 8 milioni all’anno più 2 di bonus fino al 2026. L'articolo ilNapolista.

...ha ragioni per risolvere il contratto dal momento che può attuare la sospensione dello. ...rischia fino 4 anni di squalifica nel caso in cui fosse provata, e confermata, una assunzione ...Chi vive di malafede è arrivato persino a pensare che alla Juventus abbiano architettato tutto questo pur di liberarsi die del suo pesantissimo, ma sono appunto cattivi pensieri ...Di certo, il club bianconero ha la possibilità di non pagargli più loe, considerando la ...era tornato alla Juventus un anno fa, senza mai giocare, dopo un'operazione a seguito di una ...Il che, senza giri di parole, vorrebbe dire pensare alla risoluzione contrattuale conche fino al 2026 guadagnerebbe 10 milioni netti a stagione . Di certo la sospensione delloè ...

Nel frattempo Pogba è stato sospeso dalla Juventus. Il francese non può più allenarsi e non prende lo stipendio, come previsto dall’articolo 5.5 dell’accordo collettivo in caso di sospensione in via ...Cesare Di Cintio, Avvocato esperto di diritti sportivi e fondatore di Dcf Sport Legal, ha spiegato a Fanpage.it tutti gli aspetti della vicenda. Il club può decurtare l’ingaggio fino ai minimi ...Gazzetta: "Polpo nei guai, stipendio sospeso". C’era una volta il Pogback, l’operazione di ritorno (e di rilancio) di uno dei giocatori più amati dai tifosi di Madama, ...