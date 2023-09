Pogba doping | il retroscena sull’integratore | possibile rescissione

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tiene ancora banco, in casa Juventus, la situazione legata alla positività alriscontrata nei test effettuati da Paul. Il centrocampista bianconero ha pochi giorni per chiedere le controanalisi che, difficilmente, potranno ribaltare l’esito del primo controllo. Il francese è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antie rischia fino a 4 anni di squalifica, uno stop che, se dovesse arrivare nella forma più dura, potrebbe porre fine alla sua carriera. L’integratore e laSecondo quanto si legge su “La Gazzetta dello Sport”, la positività aldi Paulsarebbe stata causata dall’uso di un integratore acquistato negli USA su consiglio di un medico, suo amico e totalmente estraneo alla Juventus. Il farmaco ...

... che dovrebbe dunque essere erudito su tematiche così fondamentali come il. Una mossa davvero poco intelligente da parte di, che ha aggravato irrimediabilmente la sua posizione e la cui ...2 La positività aldi Paulpotrebbe cambiare il mercato della Juventus. Al momento il centrocampista francese è sospeso e senza stipendio, se le controanalisi dovessero confermare la positività al ...Dopo l'annuncio della positività del centrocampista francese al testosterone a seguito di un controllo al termine della prima giornata di Serie A,è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping. Il bianconero ha tre giorni di tempo per chiedere le controanalisi; nel frattempo, essendo sospeso, non può allenarsi. Tutte ...chiamato a fare i nomi: possibile il coinvolgimento di altri calciatoriIl casoperò potrebbe ampliarsi e avere dimensioni ulteriori, che vadano ben oltre il coinvolgimento del ...

Doping Pogba, la Juventus verso il divorzio dopo l'ammissione sull'integratore Open

Pogba, il giocatore della Juve rischia squalifica per doping: news live Sky Sport

La situazione è tutt'altro che chiusa, anche alla Continassa stanno valutando eventuali provvedimenti: in questi casi, si potrebbe ricorrere all'articolo 5.5 dell'accordo collettivo per il… Leggi ...La positività al doping di Paul Pogba potrebbe cambiare il mercato della Juventus. Al momento il centrocampista francese è sospeso e senza stipendio, se le controanalisi dovessero confermare la ...Dortmund, 13 set. – (Adnkronos) – “Ovviamente sono molto sorpreso ma non ho elementi per giudicare la questione. Si stanno accumulando tante cose per lui, è un momento molto difficile. Avrò tempo di p ...