Vedi Anche Il berlusconismo senza Berlusconi, rivedi l'incontro con Rosy Bindi, Pietrangelo Buttafuoco,e Massimo Fini Quello che Berlusconi ha lasciato ai figli si può conteggiare in ..."Se andassimo a vedere davvero che cosa è in regola - spiegadella Uil - l'80% delle scuole ha problemi e forse non dovrebbe nemmeno aprire. Si stanno spendendo soldi del Pnrr per ..."Se andassimo a vedere davvero che cosa è in regola - spiegadella Uil - l'80% delle scuole ha problemi e forse non dovrebbe nemmeno aprire. Si stanno spendendo soldi del Pnrr per ...Peccato che, come raccontaa pagina 20, di fronte agli slogan dell'attuale governo per fermare le morti sul lavoro, ci siano poi tagli ai fondi del Pnrr per gli investimenti sulla ...

Pino Corrias: Il ritorno del covid, i più fragili ora sono indifesi Vanity Fair Italia

Pino Corrias: la tragedia dei morti sul lavoro Vanity Fair Italia

Le parole che si scelgono nella narrazione aiutano non solo a comprendere il presente, ma influiscono anche su tutte le storie a venire ...Via alle lezioni ufficialmente il 14 settembre in Sardegna. Ma molte scuole, su decisione del consiglio dei docenti, hanno anticipato a questa mattina l'ingresso in aula. In via Stoccolma a Cagliari s ...Il berlusconismo senza Berlusconi, in diretta dalla Festa del Fatto con Rosy Bindi, Pietrangelo Buttafuoco, Pino Corrias e Massimo Fini ...