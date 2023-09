... questo incontro è un nuovoverso il futuro, perché la passione per il tennis continui a crescere in Italia senza perdere di vista il valore di un esempio come Nicola. 13 settembre ...Questo sistema permette di registrare 24 ore su 24 quello che in gergo tecnico è chiamato il respiro del. Insieme al progettista dell'opera, professor Mario Paolo, si sono poi ...Questo sistema permette di registrare 24 ore su 24 quello che in gergo tecnico è chiamato il respiro del. Insieme al progettista dell'opera, professor Mario Paolo, sono poi state ...... questo incontro è un nuovoverso il futuro, perché la passione per il tennis continui a crescere in Italia senza perdere di vista il valore di un esempio come Nicola. 13 settembre ...

Pietrangeli ponte tra le generazioni: oggi festa a Bologna SuperTennis

Linea AV Bologna–Milano: sostituiti gli appoggi di una delle pile ... RFI

Novanta bambini per celebrare i novant’anni di un’icona del tennis italiano. L’esordio dell’Italia nella fase a gironi della Coppa Davis alla ...