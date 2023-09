(Di mercoledì 13 settembre 2023) In questo mondo così fluido, chi ha bisogno di certezze ha una sola via d'uscita: aspettare metà settembre e sintonizzarsi su La7, dopo il tg, sperando sia già ricominciato. Ed eccola, Lilli Gruber, con la partenza di Myrta Merlino l'unica regina della rete. Rassicurante, nella sua algida conduzione. Un ...

"Per lei Vannacci è un cogl***": figuraccia -, la risposta imbarazzante - VideoPoi passa a criticare il c*****ne detto daa Vannacci. E infine parla di Lilli Gruber intervistata da Aldo Cazzullo. "Il pericolo è che questi rigurgiti vengano legittimati da ...Prima puntata nella serata di ieri, lunedì 11 settembre, dove tra gli ospiti figurava anche. Ovviamente, dopo le polemiche lunghe tutta l'estate, non si poteva non parlare del ...Sempre In access prime time Lilli Gruber è ripartita ospitando, Alessandro Giuli, Monica Guerzoni e Giovanni Floris. Mentre a 'Stasera Italia' Porro ha risposto alla 'rossa' con ...

Pierluigi Bersani, delirio a Otto e Mezzo: "La destra è come i pedalò" Liberoquotidiano.it

Pier Luigi Bersani non le ha mandate a dire al generale Vannacci Il Post

Nel Partito Democratico “c’è un disagio che sarebbe sbagliato ignorare”. Sono le parole di Lorenzo Guerini, ex Ministro della Difesa e capo di una delle innumerevoli correnti del cartello politico più ...Lunedì di rientri e novità nei palinsesti generalisti dell’undici settembre e non solo sul versante dell’informazione e dell’approfondimento. Il primo bilancio: nella serata del ritorno sobrio del ‘Gr ...Per me lo stesso discorso vale oggi". Un esempio storico è quello di Pierluigi Bersani, rientrato. "Sbaglia chi esce. Ma non si possono trattare con sufficienza le ragioni di chi non si sente più a ...