Piazza Vittorio – Controlli straordinari | 3 arresti e 5 denunce

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 settembre 2023) I Carabinieri della Compagnia di RomaDante, unitamente ai colleghi del Gruppo Roma hanno effettuato un servizioo di controllo del territorio, in tutta l’area diEmanuele e vie limitrofe. Il bilancio delle attività è di 3 persone arrestate, altre 5 denunciate, 209 persone e 96 veicoli controllati. Nel corso deii Carabinieri hanno arrestato una donna di 27 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Civitavecchia, in aggravamento dell’obbligo dimora nel comune di Roma e presentazione alla p.g. cui era sottoposta per rapina impropria, ripetutamente violati. In manette è finito anche un cittadino straniero di 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti, per aver forzato la serratura di una vetrina di ...