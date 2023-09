Piazza verde | la difesa dei negozianti | è un evento fondamentale per tutta la città

Chiude la serata, a partire dalle 22.30, il Capalbio Film Festival Party DJ Set in... In programma domenica 17 settembre, a partire dalle 11.00 , la Maratonaintrodotta da Carlo ...Chiude la serata, a partire dalle 22.30, il Capalbio Film Festival Party DJ Set indella ... In programma domenica 17 settembre, a partire dalle 11.00, la Maratonaintrodotta da Carlo ...DaSan Pietro, oggi è stato Papa Francesco a rivolgere una preghiera "per gli abitanti, ...il Comune di Roma in collaborazione con Acea ha illuminato di rosso - con brillante pentagramma...... tratto preceduto da un riordinamento, ambientato ad Aglientu, inSclavo. Le vetture si ... Alle ore 13, semaforoper la partenza della nona prova speciale in programma, la "Città di ...

Piazza verde, la difesa dei negozianti: è un evento fondamentale ... L'Eco di Bergamo

"Lasciate in pace Piazza Vecchia": raccolta firme contro la piramide ... La Voce delle Valli

Qualche polemica anche per i locali rimasti illuminati lungo il percorso e con le luci accese per illuminare i tavolini.Piazza Bandiera pedonale, piazzale Valery trasformato in "piazza scolastica", pedibus con plogging in alcune scuole tra le iniziative in programma ...Il 17 settembre a piazza della Balduina, un'assemblea dei cittadini per affrontare il tema dell'emergenza rifiuti nell’area, decoro delle aree verdi, marciapiedi. Si discuterà anche del programma di i ...