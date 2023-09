PFM Canta De André – Anniversary al Politeama Rossetti di Trieste 4 novembre 2023

Leggi su udine20

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “PFMDe”, alditorna il concerto che rende omaggio al magico sodalizio che ha fatto la storia della musica italiana “La nostra tournee è stato il primo esempio di collaborazione tra due modi completamente diversi di concepire ed eseguire le canzoni. Un’esperienza irripetibile perché PFM non era un’accolita di ottimi musicisti riuniti per l’occasione, ma un gruppo con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto questo e l’hanno messo al mio servizio” – Fabrizio De Andrè – In occasione dei quarantacinque anni dai live “Fabrizio De Andrè e PFM in concerto”e a venticinque anni dalla scomparsa di Faber, PFM – Premiata Forneria Marconi torna sui palchi di tutta Italia ...