Quotazioni delinrialzo in avvio di giornata. Il greggio Wti sale a 89,15 dollari al barile, in aumento dello 0,35%. Insalita anche il Brent a 92,33 dollari al barile (+0,29%) .La Borsa di Milano ha chiuso inrialzo. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,21% a 28.584 ... Prezzo delancora in rialzo: il Wti è poco sotto i 90 dollari ...... visti la forza dell'economia statunitense e il rialzo del prezzo del. In questo momento, ... Questo l'andamento delle altre scadenze: Titolo a 2 anni, rendimento inrialzo al 5,001%. ...calo dell' oro , che scende a 1.912,2 dollari l'oncia. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+2,24%), che raggiunge 89,25 dollari per barile. Ottimo il livello dello spread , che ...

Petrolio in lieve rialzo in avvio, Wti a 89,15 dollari - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Petrolio avvia con rialzo lieve, Wti a 89,15 dollari QUOTIDIANO NAZIONALE

In avvio di giornata le quotazioni del petrolio registrano un lieve rialzo: Wti a 89,15 dollari al barile (+0,35%) e Brent a 92,33 dollari al barile (+0,29%).Quotazioni del petrolio in lieve rialzo in avvio di giornata. Il greggio Wti sale a 89,15 dollari al barile, in aumento dello 0,35%. In lieve salita anche il Brent a 92,33 dollari al barile (+0,29%) ( ...Analisi Commodities di Antonio Ferlito riguardo: Future Petrolio Greggio WTI, ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil, ProShares UltraShort DJ-UBS Crude Oil. Legg ...